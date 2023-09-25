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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم "ع الزيرو" بشباك التذاكر مساء أمس

فيلم ع الزيرو
فيلم ع الزيرو

حصد فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، أمس الأحد إيرادات بلغت 8،443 جنيها بجميع دور العرض السينمائية، ويواصل العمل السينمائي إقبالًا كثيفًا من قبل جمهور السينما.

فيلم ع الزيرو

قصة فيلم ع الزيرو:

في إطار من الحركة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول "حمزة" الملقب بـ"دراجون"، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

فيلم ع الزيرو

أبطال فيلم ع الزيرو:

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارٍ الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

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الجريدة الورقية