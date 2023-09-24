تامر حسني يوضح سبب تأخر إطلاقه أغاني ألبومه الجديد

كشف الفنان تامر حسني سبب تأخر طرح أغاني ألبومه الجديد، بعدما طرح منه مجموعة من الأغاني تزامنا مع عرض فيلمه "تاج".

وأوضح تامر حسني خطة طرح الألبوم، بعدما اعتقد الجمهور أنه سيصدر كل الأغاني خلال فصل الصيف، لكنه قرر طرحها طوال العام.

تامر حسني

نشر تامر حسني صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "صباح الفل على أجمل ناس لكل الحلوين اللي بيسألوا على باقي الألبوم أنا قسمت الألبوم السنة دي على السنة كلها يعني في أغاني نزلت في وقت معين وأغاني هتنزل في أوقات تانية عشان نفضل مع بعض طول السنة إن شاء الله".

تامر حسني

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني كان كليب "حوا"، تعاون فيه مع المطربة والممثلة السعودية أسيل عمران، وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد "هرمون السعادة"، من كلماته وألحانه وإخراجه، وتوزيع علي فتح الله.

كليب حوا

كما طرح تامر حسني من ألبومه الجديد أغنيات "مش هتغير علشان حد"، و"هرمون السعادة" و"تاج".

على جانب آخر، كان تامر حسني نافس في موسم أفلام الصيف بفيلم "تاج".

أحداث فيلم "تاج"

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي حول شخصية البطل الخارق أو الـ"سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما "تاج" و"هارون"، ويمران بالعديد من الأزمات، أما الفنانة دينا الشربيني فتجسد دور مدرسة موسيقى.

تامر حسني

فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، وساندي، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.