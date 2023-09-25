الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم 2 The Nun يتخطى الـ 168 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

فيلم 2 The Nun
فيلم 2 The Nun

تخطت إيرادات الجزء الثانى من فيلم الرعب The Nun، إلى 168 مليونًا و22 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 8 سبتمبر الجارى، وانقسمت الإيرادات بين 63 مليونًا و222 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و104 ملايين و800 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

فيلم 2 The Nun

وكان قد حصل الجزء الثانى من فيلم الرعب The Nun، على تقييم ضعيف وصل إلى 24% من قبل 2009 نقاد عالميين، و35% من قبل أكثر من 5000 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح العمل يوم 8 سبتمبر الجارى بدور العرض العالمية.

 

الجزء الثانى من فيلم الرعب The Nun من إخراج مايكل شافيز، يعود الجزء القادم من The Conjuring universe إلى أرض مألوفة حيث تلتقي الأخت إيرين (تايسا فيرميجا) مرة أخرى وجهًا لوجه مع Valak، الراهبة الشيطانية.

 

الفيلم هو تكملة لفيلم The Nun لعام 2018، الذي حقق 365.5 مليون دولار إيرادات على مستوى العالم، وتقع القصة عام عام 1956 في فرنسا، حيث يُقتل كاهن، ويبدو أن هناك شرا ينتشر جراء موته، وتجد الأخت إيرينا نفسها في مواجهة وجهاً لوجه مع قوة شيطانية مرة أخرى.

 

أبطال فيلم 2 The Nun 

والفيلم يعد أحد أشهر أعمال الرعب ويتولى إخراجه مايكل تشافيز، وبطولة تايزا فارميجا بدور الراهبة إيرينا، وستورم ريد، وبوني أرونز، و آنا بوبليويل.

 

أحداث فيلم 2 The Nun

يشار إلى أن The Nun الجزء الأول دارت فى عام 1952 حول كاهن يرسله الفاتيكان إلى رومانيا للتحقيق فى وفاة راهبة شابة فى دير رومانى، ليكتشف أن هناك قوة شيطانية على شكل راهبة تطارده ليتحول الدير إلى ساحة معركة بينها وبين رجال الدين.

txt

إيرادات فيلم "فوي فوي فوي" بشباك التذاكر أمس

مواد متعلقة

حاسب تحلم يترشح لجائزتين فى universal film festival بأمريكا

تامر حسني يوضح سبب تأخر إطلاقه أغاني ألبومه الجديد

هبوط مستمر بإيرادات فيلم سيلفستر ستالون Expendables4

عفاف راضى تتلقى عزاء شقيقها المخرج منير راضى بمسجد الحامدية الشاذلية

"ولا بختار".. أحمد حاتم يطلق أحدث أغانيه لفيلمه الجديد حسن المصري

سلمى أبو ضيف تنتهى من تصوير "ليه تعيشها لوحدك"

طارق النهري: الجزء التانى من جعفر العمدة هيحتاج مجهود عشان ينجح

ياسمين رئيس تغير جلدها بشخصية وردة في "الفستان الأبيض"
الجريدة الورقية