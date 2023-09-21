كولر يطلب من طبيب الأهلي تقريبًا مفصلا عن المصابين

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي تقريرًا طبيا مفسرًا من دكتور الفريق أحمد جاب الله عن سبب إصابات لاعبي الأحمر وسبب تأخر عودتهم من الإصابة.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية:" كولر يريد معرفة سبب تأخر عودة بعض اللاعبين من الإصابة مثل الدولية واكرم توفيق وخالد عبد الفتاح وسبب إصابة كريم نيدفيد خاصة وأن كل المصابين ضمن خططه للإعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: " كولر طلب أيضا من طبيب الفريق تحديد موعد نهائي لعودة كل المصابين بكامل لياقتهم بنسبة ١٠٠ ٪ حتى يستطيع ضمهم للمباريات والاعتماد عليهم في الفترة المقبلة ".

وحقق الأهلي الفوز على المصري برباعية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء على ملعب استاد برج العرب في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسانت جورج بدوري أبطال أفريقيا:

ويستعد الأهلي لمواجهة سانت جورج الإثيوبي في المباراة التي ستجمع بينهما في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الأخير، في إطار منافسات الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا.