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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حقيقة تغيير جهاز مارسيل كولر.. بالتفاصيل

كولر
كولر

ترددت أنباء حول تغير السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى  في الجهاز الفني والطبي قبل انطلاق الموسم الجديد.

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كشف الإعلامي محمد شبانه  حقيقية تغييرات  كولر جديدة في الجهاز الفني للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

 

أكد الإعلامي محمد شبانة أنه لا صحة لما تردد مؤخرا حول وجود تغييرات جديدة في الجهاز الفني للنادي الأهلي 

 

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأمر لا يتعدى كونه تغيير في عناصر الجهاز الطبي كأخصائي التأهيل والمدلكين وذلك بعد تعيين دكتور تامر أبو العنين خلفا للدكتور أحمد أبو عبلة وهو أمر منطقي بأن يختار أبو العنين الجهاز الطبى الذي يرى إنه مناسب لأسلوب عمله.

 

في سياق مٌتصل يستعد الأهلى لخوض لقاء ناري مع نظيره مع اتحاد الجزائر  في المباراة التي تقام في المملكة العربية السعودية  بكأس السوبر الأفريقي .

 