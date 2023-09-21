حارس الأهلي يروي ذكرياته وقت حرب أكتوبر (شاهد)

روى إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق ذكرياته مع حرب أكتوبر المجيدة.

وقال “إكرامي” خلال حديثه والذي أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إنه :"عشنا أياما عصيبة بعد حرب 1967 إلى أن تحقق النصر في حرب أكتوبر 1973.. نصر أكتوبر أمر عظيم لمصر، وكان لي أخ من أبطال حرب أكتوبر شارك فيها وكانت له بصمة".

وأضاف: "عشنا أيامًا رائعة جدًا في فترة حرب أكتوبر، وأتذكر أنه ما بين حربي 1967 حتى عام 1973 كانت هناك مقولة اربط الحزام، أي إننا كنا نقتصد في كل شيء مثل الأكل والشرب وكنا ندهن زجاج الشبابيك والبلكونات باللون الأزرق بسبب طائرات العدو".

وواصل الشحات: “فرحتنا بحرب أكتوبر كانت أكبر من حزننا في الفترة بين عام 1967 وعام 1973، ونحمد الله على أن هذا النصر كان عزيزا جدا، وكان الشعب المصري راضيا عن القوات المسلحة، وكنا عندما نرى فردا من الجيش المصري بعد نصر أكتوبر كنا نسعد بهم، لأنهم ضحوا بحياتهم في حربي 1967 و1973”.

أيام قليلة وتحل علينا ذكرى نصر أكتوبر المجيدة والتي ستظل عبر التاريخ واحدة من أبرز الانتصارات العسكرية في المنطقة، حيث جاءت بعد 6 سنوات من هزيمة يوم 6 يونيو عام 1967.