عاجل
السيسي يطلع على مستجدات العمل بوزارة العدل رئيس هيئة التأمينات: تكلفة المنحة الاستثنائية 32 مليار جنيه وهذا موعد الصرف
الخميس 21 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

حارس الأهلي يروي ذكرياته وقت حرب أكتوبر (شاهد)

إكرامي حارس الأهلي
إكرامي حارس الأهلي

روى إكرامي الشحات،  حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق ذكرياته مع حرب أكتوبر المجيدة.

 

txt

يوسف القعيد: المستشفى جزء من رواياتي عن حرب أكتوبر

txt

خالد النبوي يستعد لتصوير فيلم عن حرب أكتوبر

وقال “إكرامي” خلال حديثه والذي أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إنه :"عشنا أياما عصيبة بعد حرب 1967 إلى أن تحقق النصر في حرب أكتوبر 1973.. نصر أكتوبر أمر عظيم لمصر، وكان لي أخ من أبطال حرب أكتوبر شارك فيها وكانت له بصمة".

وأضاف: "عشنا أيامًا رائعة جدًا في فترة حرب أكتوبر، وأتذكر أنه ما بين حربي 1967 حتى عام 1973 كانت هناك مقولة اربط الحزام، أي إننا كنا نقتصد في كل شيء مثل الأكل والشرب وكنا ندهن زجاج الشبابيك والبلكونات باللون الأزرق بسبب طائرات العدو".

وواصل الشحات: “فرحتنا بحرب أكتوبر كانت أكبر من حزننا في الفترة بين عام 1967 وعام 1973، ونحمد الله على أن هذا النصر كان عزيزا جدا، وكان الشعب المصري راضيا عن القوات المسلحة، وكنا عندما نرى فردا من الجيش المصري بعد نصر أكتوبر كنا نسعد بهم، لأنهم ضحوا بحياتهم في حربي 1967 و1973”.

أيام قليلة وتحل علينا ذكرى نصر أكتوبر المجيدة والتي ستظل عبر التاريخ واحدة من أبرز الانتصارات العسكرية في المنطقة، حيث جاءت بعد 6 سنوات من هزيمة يوم 6 يونيو عام 1967.

 

مواد متعلقة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

تحقيقات موسعة لانهيار العقار بغرب الإسكندرية

"سى إن إن" تبرز اكتشاف مجوهرات ذهبية وأوعية مرمر نجت من الكارثة

مستشار بالأكاديمية العسكرية: تحديات حرب أكتوبر تفوق أي تحدٍ بالفترة الراهنة (شاهد)

إسرائيل تكشف آلاف الوثائق عن حرب أكتوبر

لبنى ونس بطل فيلم "العنقاء" .. خفايا حرب أكتوبر
الجريدة الورقية