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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

دياب يطلق أحدث أغنياته "هاروني بوس"

بوابة الوفد الإلكترونية

تستعد المنتجة آلاء لاشين، لطرح اغنية دياب الجديدة تحمل اسم "هاروني بوس" كلمات محمد النجار وألحان محمد يحيى وتوزيع توما ومنتج منفذ رامز سليمان وذلك يوم الأربعاء 27 من سبتمبر الجاري علي جميع المنصات.

 

دياب المنتجة آلاء لاشين

أغنية عيشلك يومين 

كانت آخر أعمال الشركة أغنية عيشلك يومين للمطرب كريم ابو زيد كلمات أحمد حسن راؤول وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري ومنتج منفذ رامز سليمان وإنتاج شركة Ah media production للمنتجة آلاء لاشين.

 

وكان قد طرح المطرب دياب، مؤخرا أغنية جديدة لفيلم "وش في وش" وحققت نجاحا كبيرا علي مواقع التواصل الإجتماعي.

 

وشارك الفنان محمد دياب خلال موسم رمضان الماضي، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

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الجريدة الورقية