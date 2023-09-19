عبير صلاح تدعم فادي خفاجة: هناك ممثلين قاعدين في بيتهم منهارين نفسيًا

وجهت الفنانة عبير صلاح الدين، من خلال منشورا لها رسالة دعم للفنان فادي خفاجة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

تصريحات عبير صلاح الدين

عبير صلاح الدين تدعم فادي خفاجة: معلش ربنا كبير ومتعرفش الخير فين

أوضحت عبير صلاح الدين، قائلة: "فادي خفاجة.. أنا مقدرة شعورك وإحساسك بالظلم، بس معلش ربنا كبير ومتعرفش الخير فين، مش يمكن يفتحلك باب رزق آخر غير التمثيل".

عبير صلاح الدين توجة رسالة للجمهور: فى ممثلين محترمين وقاعدين فى بيتهم منهارين نفسيًا

تابعت عبير صلاح الدين: "أنا بطلب من الناس اللي بتدخل تهاجم الفنانين، فيه ممثلين محترمين والله، وقاعدين في بيتهم من غير شغل، ومنهارين نفسيًا فبلاش القسوة عليهم، دول مش ناقصين ربنا يعينهم، ارحموهم شوية بقى، ومش هتبقوا انتوا والزمن عليهم.. ربنا يعينك يا شرف الدين يا ابن ونيس.. وكل ممثلين ونيس".

عبير صلاح الدين

أنهيار فادي خفاجة خلال لايف بتطبيق تيك توك

دخل الفنان فادي خفاجة في حالة من الانهيار، من خلال لايف عبر حسابه بتطبيق تيك توك، حيث اشتكى من قلة المشاركة في الأعمال الفنية، لذلك لجأ لتطبيق تيك توك كي يحصل على الهدايا والأموال بسبب قلة العمل.

عبير صلاح الدين وفادي خفاجة

أشار فادي خفاجة عبر حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك: "مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء.. أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني.. البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عني ضربني في ضهري".

أكمل فادي خفاجة: "مهما قالوا متكلمش هتكلم عشان أقل حقوقي إني أشتغل.. لكن ما فيش فايدة أنا قاعد في البيت من غير شغل".

من ناحية أخري، جدير بالذكر أن فادي خفاجة اشتكى منذ سنوات من قلة العمل، وخرج عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: "يا مخرجين ومنتجين مصر، لو العبد الله بعد العمر ده كله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة، مين اللي يشتغل يا ولاد المهنة والأصول، ممكن أتحدى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي'.

وأضاف فادي خفاجة: "والله العظيم لو قالولي بطلها لبطلها، مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله، وربنا الحكم والعدل، ومطرح ما ترسي ندقلها".