The Adventures of the Bionic Dog ينطلق في دور العرض المصرية

ينطلق فيلم المغامرة والكوميديا العائلي R.A.D.A.R.: The Adventures of the Bionic Dog للمخرج سكوت فانديفر، يوم الأربعاء 20 من سبتمبر الجاري في دور العرض المصرية، بواسطة شركة Four Star Films، ضمن مجموعتها المتزايدة من الأفلام الناجحة.

فيلم The Adventures of the Bionic Dog

أحداث فيلم The Adventures of the Bionic Dog

تدور أحداث الفيلم عن عالم مجنون يُدعى الدكتور "فان هوك" الذي قام ببناء الاختراع الأكثر روعة على الإطلاق، وهو كلب آلي يُدعى R.A.D.A.R، وقد تم تصميم "رادار" للبحث عن الذهب والأحجار الثمينة، لكن "فان هوك" لم يدرك أن الكلب لديه مشاعر وبوصلة أخلاقية وقد أصبح صديقًا للصبي الصغير "جابي".

يبحث "جابي" مع صديقته "كايلي" عن كنز القرصان المفقود، على أمل جذب السياح إلى مدينتهم الهادئة في فلوريدا، عندما يعثرون على ياقوتة ثمينة بمساعدة "رادار"؛ يحاول "فان هوك" استرجاعه مرة أخرى، هل يستطيع جابي وكايلي حماية الكلب وحراسة الجوهرة وإنقاذ المدينة التي تحتاج إليهم حقاً؟

أبطال فيلم The Adventures of the Bionic Dog

R.A.D.A.R.: THE ADVENTURES OF THE BIONIC DOGمن بطولة دين كاين وعزرا جيمس وبول ويلسون وفيكتوريا وايت وأندرو كي، الفيلم من إخراج سكوت فانديفر وتأليف أبريل سمولوود.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.