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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

المخرجة منال الصيفي تستقبل عزاء زوجها الفنان أشرف مصيلحي بمسجد المشير طنطاوي

عزاء الفنان أشرف
عزاء الفنان أشرف مصيلحى

تتلقي المخرجة منال الصيفي و أسرة الراحل الفنان أشرف مصيلحى العزاء بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة .

عزاء الفنان أشرف مصيلحى

الفنان أشرف مصيلحى

وتوفى الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض، والذى يعد أحد الفنانين المهمين في السينما والدراما المصرية واستطاع أن يصنع اسمه خلال فترة زمنية قصيرة من خلال العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وأشتهر بدور الضابط في الكثير من أعماله مثل فيلم "تيتو" و"خالتى فرنسا"، ومسلسل كلبش" وغيرها.

 

عزاء الفنان أشرف مصيلحى

ظهرت موهبة أشرف مصيلحي التمثيلية منذ طفولته، إلا أن انطلاقة مسيرته الفنية تأخرت حتى عمر الـ 26 عاماً، . واستطاع أشرف مصيلحي إثبات موهبته وحضوره القوي في السينما والتلفزيون المصري، حتى أن اعماله بلغت أكثر من 70 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح.

 

أعمال الفنان أشرف مصيلحى

كانت بداية أشرف مصيلحي في السينما عام 2000، حيث شارك في فيلم "بونو بونو" بطولة النجمة نادية الجندي، وتوالت مشاركته في السينما في الكثير من أعماله منها، الأبواب المغلقة، راندفو، جواز بقرار جمهورى، أسرار البنات، سحر العيون،  أول مرة تحب يا قلب، خالتى فرنسا، تيتو، الحياة منتهى اللذة، وش اجرام، العيال هربت، الجزيرة، شارع 18، السفاح، وكانت اخر أفلامه هو فيلم "هروب مفاجئ" من بطولته عام 2017.

 

ولم يقتصر نجاح الفنان اشرف مصيلحي في السينما فقط، بل نجح أيضا في المسلسلات التليفزيونية، حيث قدم، فريسكا، قضية رأى عام، في ايد أمينة، تاجر السعادة، الباطنية، وادى الملوك، سمارة، نونة المأذونة، بالشمع الأحمر، ابن موت، نقطة ضعف، الصياد، لمعى القط، عوالم خفية، طاقة نور، كلبش 3، ولد الغلابة، وكان آخر أعماله في الدراما مسلسل "جمال الحريم".

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الجريدة الورقية