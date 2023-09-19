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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رامي جمال اطلق أحدث أغانيه "هيبدأ يتكلم"

رامي جمال
رامي جمال

اطلق الفنان رامي جمال عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "هيبدأ يتكلم".

رامي جمال

يتعاون رامي جمال في الأغنية مع الشاعر الغنائي محمد البنداري، والملحن محمد شحاتة، والموزع الموسيقي أحمد عبد السلام. 

وتقول كلمات الأغنية:

لسه هيبدأ يتكلم

عن انه في زمني اتحمل

شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل

 

كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا انه معايا استندل

 

هرد ومن حقي استبيع

مشواره بقى صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع

واتساهل تاني في حقي

 

عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل

ما أنا فاهمه وكاشف ورقه

سبتو انا يوم ياخد نفسه

كان أملي يراجع نفسه

وده سايقه العند وسرقو

 

يذكر أن آخر أغنيات رامي جمال كانت "حكايتنا منهية التي طرحها الشهر الماضي، وهي من كلمات محمد بو نعمة، ألحان رامي جمال، توزيع موسيقي وفواصل موسيقية النابلسي.

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الجريدة الورقية