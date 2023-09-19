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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نجمة تركية ميرفي كيالب تنهي حياتها بالرصاص داخل منزلها (تفاصيل)

ميرفي كيالب
ميرفي كيالب

أنهت الفنانة التركية ميرفي كيالب حياتها منتحرة بإطلاق الرصاص على رأسها، وتوفيت عن عمر ناهز 36 عاما.

ميرفي كيالب 

نجمة تركية ميرفي كيالب تنهي حياتها بالرصاص 

انتحرت ميرفي كيالب مساء أمس الإثنين 18 سبتمبر، عن طريق أستخدمها مسدس والدها المرخص، وأطلقت الرصاص على رأسها.

ميرفي كيالب 

تفاصيل لحظات إنتحار ميرفي كيالب

اكتشف الأمرعندما سمع جيران ميرفي كيالب في عقار في شارع غازي بدالامان، صوت إطلاق النار فاتصلوا بالشرطة، التي جاءت ودخلت إلى شقتها مع المسعفين لتجد الجثة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة معهد الطب الشرعي لتشريحها، وتبين أن والدها ذهب إلى السوق وفي هذا الوقت قامت ميرفي بالانتحار.

ميرفي كيالب 

ميرفي كيالب

ميرفي كيالب ممثلة تركية درست التمثيل في جامعة إسبرطة سليمان ديميريل، بدأت مشوارها مع التمثيل في مسرح إسطنبول، اشتهرت بعد مشاركتها في العديد من المسلسلات والأفلام التركية أبرزها و "نهاية العالم الصغيرة" "مسألة شرف"، و "المحارب" ، و "أمال و أحلام"، و "ساكريا فيرات".

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الجريدة الورقية