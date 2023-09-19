في ذكرى رحيل جميل راتب| تفاصيل مأساة فقدانه النطق باللحظات الأخيرة

تحل اليوم الذكرى الخامسة لرحيل النجم القدير جميل راتب والذى علق في أذهان الجميع خلال أعماله الفنية الراسخة بالقلوب، والتى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى، خاصة أنه كان أيقونة فنية حقيقية وأبدع فى تجسيد عدد من الأدوار المختلفة بين الخير والشر والكوميديا.

جميل راتب

كشف التهامى هانى مدير أعمال الراحل جميل راتب عن اللحظات الأخيرة قبل وفاته، بأنه كان على علم بأبعاد مرضه، وتعرض فى الفترة الأخيرة إلى فقدان الكلام أو بمعنى أدق كان صوته مجرد همسات، وتوجهنا لعدد من الأطباء داخل مصر وفى فرنسا إلا أن المرض كان فى المرحلة الأخيرة ومن الصعب علاجه.

جميل راتب

وتابع التهامى هانى، قائلا: "كان فى هذه الفترة متقبل حالته الصحية ويتعامل معها بكل هدوء، ولكن فى الأيام الأخيرة من عمره وتحديدا الثلاثة أيام الأخيرة كانت الأصعب التى مر بها جميل راتب، حيث دخل فى غيبوبة كاملة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة".

أكد التهامى هاني مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب، عن وصيته التى لم تنفذ حتى الآن والتى أوصى بها، معلقا: "الفنان جميل راتب كان كتب فى مظروف مقفول قبل رحيله وصيته الأخيرة وأوصانى بتنفيذها إلا أنه حتى الآن لم أتمكن من هذا الأمر".

جميل راتب

وولد جميل أبو بكر راتب عام 1926 بمحافظة القاهرة لأب مصري وأم من أسرة هدى شعراوي، وفي بداية دراسته أخفى عن عائلته إهتمامه بالتمثيل، وعندما علموا قرروا أن يمنعوا عنه المصروف، مما أضطر للعمل فى مختلف الأعمال، منها “شيال” فى سوق الخضار وكومبارس ومترجم من أجل تحقيق نفسه فيما يحبه من مجال.

جميل راتب

وفى منتصف السبعينات وهي الفترة التي ظهر فيها فى السينما المصرية بشكل كبير، وكان فيلم الصعود إلى الهاوية مثل نقطة تحول رئيسية فى مشواره السينمائي، حاصلا على جائزة الدولة وتسلمها من الرئيس السابق السادات.

وشارك الفنان الراحل جميل راتب، فى أدوار مختلفة بالسينما الفرنسية والتونيسية، وفى عام 1985 قدم واحد من أهم أدواره بفيلم الكيف، إلى جانب أدواره المهمة، مثل: مسلسل الراية البيضاء وسلسلة مسلسل يوميات ونيس بدور أبو الفضل جاد الله والد ونيس.

وحصل جميل راتب على العديد من التكريمات، والذى رحل عن عالمنا مثل اليوم 19 سبتمبر عام 2018، وكان منها تكريم مهرجان القاهرة السينمائي عن مشواره الفني الطويل الذى قدم خلاله أفلام مصرية وعالمية.