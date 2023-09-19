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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

طارق الشناوى يوضح سر استمرارية عمرو دياب ساخرا: أغانيه حكم تكاتك

طارق الشناوي وعمرو
طارق الشناوي وعمرو دياب

عبر الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه بأغاني الفنان عمرو دياب الأخيرة، موضحًا أن كلماتها ليست بجودة كلمات أغانيه وقت بداياته، بجانب حديثه عن أزمته مع الفنان مصطفى قمر.

 طارق الشناوي  وعمرو دياب

طارق الشناوي يسخر من أغاني عمرو دياب: حكم تكاتك

كشف طارق الشناوي، خلال تصريحات تليفزيونية، قائلا: "ممكن يفشل ليك عمل أو غنوة وتلاقي الموجة مختلفة فتستوعبها زي عمرو دياب، وأحيانًا الشعراء اللي مع عمرو دياب بياخدوا الحكم اللي على التكاتك ويحطوها في أغنية في ملعب عمرو دياب".

 طارق الشناوي  وعمرو دياب

أضاف طارق الشناوي: "ممكن ياخدوا من موسيقة المهرجانات ويضيفوها للون عمرو دياب علشان يستمر على القمة، والاستمرار على القمة بيحتاج دايمًا أنك تستقبل الجديد، ولو عشت في حالة إن في مؤامرة وخناقة مش هتعمل حاجة".

 

أكد طارق الشناوي، أنه يرفض التصالح مع الفنان مصطفى قمر بعد أزمتهما الأخيرة، قائلًا: أنا زعلان على مصطفى قمر مش زعلان منه، وعلشان كده هاخد إجراءات نقابية وقانونية، طالما وصلنا لمرحلة السب والقذف العلني.. ملهاش حل غير القانون.

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الجريدة الورقية