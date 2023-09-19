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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

طليق علا غانم يحتفل بانفصاله عنها على طريقته

علا غانم وطليقها
علا غانم وطليقها

أعلن رجل الأعمال عبد العزير حسن، زوج الفنانة علا غانم بإنه وزع شربات إحتفالا بإنفصالهما.                                                         

تابع رجل الأعمال عبد العزير حسن فى المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم،  أن زواجه من علا كان بمثابة الهم على قلبه، لأن الحياة معها كانت لا تحتمل على مدار السنين.

علا غانم وطليقها

أضاف رجل الأعمال عبد العزير حسن، قائلا: "إنه تفاجيء أنها كانت تخطط منذ سنوات لتنتقم منه ، بالرغم من حياتهم الزوجية المستقلة".

 

بداية الأزمة

وبدأت الأزمة بين علا غانم و طليقها منذ أن صرحت علا بتعرضها للضرب المبرح والطرد من منزلها على يد بلطجية أستعان بهما زوجها السابق ، وقالت علا غانم، انها تعرضت لهجوم عنيف من قبل بلطجية مما أدى أنها رفعت دعوى خلع ضده.

علا غانم وطليقها

منشور علا غانم:

يذكر أن الفنانة علا غانم قد كتبت منشور فور تعرضها للضرب والعنف، لطلب الاستغاثة من المركز القومي ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

علا غانم 

وعلق قائلا: "استغاثة للمركز القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض للمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل أغيثوني".

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