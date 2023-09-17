نشرة التوك شو.. أحمد موسى ينفعل بسبب قطع الكهرباء وحلوى المولد تغضب عمرو أديب

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

قال الإعلامي عمرو أديب إن الوطن يحتاج في أوقات الأزمات إلى كل عقل، لافتا إلى أن هناك العديد من المصريين في الخارج مستعدين أن يقدموا عصارة جهدهم للدولة مجانا، قائلا: "هو خلاص عمل القرشين ويحب يرجع الجميل لبلده".

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عمرو أديب لوزارة التموين: حلاوة مولد إيه اللي بتوفرها بأسعار مخفضة (فيديو)

قال طارق الشناوي، الناقد الفني: “إن من حق كل إنسان أن ينتقد أي رأي”، مضيفًا أن السب والقذف العلني له وسيلة واحدة وهي المحكمة.

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طارق الشناوي: "مصطفى قمر ارتكب جريمة في حقي عقوبتها السجن" (فيديو)

كشف النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، أبرز قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال زيارته لمحافظة بني سويف، قائلًا: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حدّثنا اليوم بقلبه وعقله، وحدّثنا أيضًا بالواقع".

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عضو بمجلس الشيوخ: "الرئيس السيسي تحدث مع الشعب بالقلب والعقل والمنطق"

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الحد الأدنى للأجور في 2011 كان 112 جنيهًا وارتفع إلى 400 جنيه، وكانت هناك مطالبات بزيادة الأجور إلى 700 جنيه.

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أحمد موسى يندب حظ الصحفيين.. أجورهم الأقل في الدولة ومبياخدوش فلوس (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى: “إن مصر تعرضت لأزمة كبيرة في الكهرباء في يوليو الماضي”، مشيرًا إلى أنه كان هناك تخفيف للأحمال تقدر بحوالي 3200 ميجا.

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ثمن د. سيد خليفة، نقيب الزراعيين، قرارات الرئيس السيسي، بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.

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نقيب الزراعيين مشيدًا بالقرارات الاستثنائية للرئيس السيسي: انتصار للفلاح المصري

قال الإعلامي محمد الباز: "إن استقبال أهالي قرية "سدس الأمراء" للرئيس عبدالفتاح السيسي هو مشهد لا يخرج عن المعتاد، فالرئيس من اليوم الأول وهو يبني في كل مكان في مصر، ويقرر أن يغير وجه الحياة في مصر".

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محمد الباز: "استقبال أهالي قرية "سدس الأمراء" يعكس مدى شعبية الرئيس السيسي"

كشفت الدكتورة نيرة نبيل مدير تخطيط حياة كريمة بمحافظة بني سويف، تكلفة مشروعات المبادرة في المحافظة، بعدما زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت.

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تكلفة مشروعات حياة كريمة ببني سويف بعد زيارة السيسي للمحافظة (فيديو)

كشف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن أهم الرسائل من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة بني سويف.

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كرم جبر: الرئيس يؤمن بالإعلام فى نشر الحقائق ومحاربة الشائعات

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين المقيدين بجداول نقابة الصحفيين ودراسة مقدار الزيادة، وذلك خلال زيارته الرئيس محافظة بني سويف حيث تفقد عددًا من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء في مركز ببا بمحافظة بني سويف.

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نقيب الصحفيين يثمن قرار الرئيس بزيادة البدل.. يخفف عبء الأزمة الاقتصادية (فيديو)

