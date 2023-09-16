طارق الشناوي: "مصطفى قمر ارتكب جريمة في حقي عقوبتها السجن" (فيديو)

قال طارق الشناوي، الناقد الفني: “إن من حق كل إنسان أن ينتقد أي رأي”، مضيفًا أن السب والقذف العلني له وسيلة واحدة وهي المحكمة.

أكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” اليوم السبت، أنه تقدم بشكوى لنقابة الصحفيين ضد الفنان مصطفى قمر، وهناك إجراءات قانونية أخرى، لأنه ارتكب جرم عقوبته السجن، قائلًا: "إن أكبر خطأ إن حد يعتقد إنه لما يشتم الناس هيخاف، لكن احنا عندنا قانون".

أوضح أن الفنان عندما يفقد الثقة في نفسه ويرى أن هناك انسحابًا من قبل الجمهور تجاه أعماله، يصاب بحالة من الضعف، لافتًا إلى أن كثير من الفنانين اُنتقدوا بضراوة، لكن كان لديهم رصيد قوي من الأعمال وقوة جماهيرية لكنهم استمروا.

أكد طارق الشناوي أنه عندما يواجه الفنان أول مشكلة يشعر بها هو أول شخص ينكرها بأن هناك تراجعًا في وجوده الفني والجماهيري، مضيفًا أنه لا يوجد لديه مشكلة في رد الفعل بل في التجاوز الذي سيقع تحت طائلة القانون بالسب والقذف العلني، قائلًا: "أنا مقدر إنه في لحظة ضعف".

تعليق طارق الشناوي على أداء داليا شوقي في "سفاح الجيزة":

علق طارق الشناوي، على تعرض الفنانة داليا شوقي للنقد اللاذع من قبل الجمهور بسبب أدائها في مسلسل "سفاح الجيزة"، ودفاع والدتها عنها بأن ذلك شيء بديهي وشرعي، لكن لابد أن تدرك حق الجمهور في النقد دون تجاوز في حقه.

أكد أنه لا ينكر موهبة داليا في التمثيل، لكن أداءها في المشهد كان في خطأ بسبب إعادة المشهد ومفتاح الأداء زاد، لافتًا أنه أمام الإعادة يتحول إلى سخرية، والمسئول عن ذلك المخرج.