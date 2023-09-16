نقيب الزراعيين مشيدًا بالقرارات الاستثنائية للرئيس السيسي: انتصار للفلاح المصري

ثمن د. سيد خليفة، نقيب الزراعيين، قرارات الرئيس السيسي، بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، إن هذا القرار يمثل انتصار للفلاح المصري، وخاصة صغار المرزاعين، حيث كان بعضهم يعاني قروضًا في بنك الزراعي المصري، ولكن قرار الرئيس السيسي وتوجيهاته.

خدمة المواطنين

وذكر أن القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية تخدم المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى ان مبادرة حياة كريمة تخدم المزارع المصري بشكل كبير.

وشدد على أن مشروعات حياة كريمة تخدم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن مصر أضافت خلال عامين من 3 لـ 4 مليون فدان.