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السبت 16 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تكلفة مشروعات حياة كريمة ببني سويف بعد زيارة السيسي للمحافظة (فيديو)

السيسي في بني سويف
السيسي في بني سويف

كشفت الدكتورة نيرة نبيل مدير تخطيط حياة كريمة بمحافظة بني سويف، تكلفة مشروعات المبادرة في المحافظة، بعدما زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت.

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 وجهت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، الشكر إلى الرئيس السيسي لزيارته التاريخية للمحافظة، مؤكدة أن بني سويف كانت منسية، قبل دخولها مبادرة حياة كريمة.

تكلفة مشروعات "حياة كريمة":

 أكدت أن تكلفة مشروعات حياة كريمة تجاوزت 12 مليار جنيه، موضحة أن مشروعات الصرف الصحي أكثر مشروعات مكلفة في المبادرة.

 أوضحت أن مبادرة تطوير قرى الريف المصري هدية من الرئيس السيسي، مردفة: "المبادرة دخلت مركزين ببا وناصر، تعمل على أكثر من قطاع، قطاع الصحة، ومشروعات الاتصالات وتوسعات الشبكات، وتطوير شبكات الكهرباء الجهد المتوسط والمنخفض، لدينا مجمع مدارس، ومشروعات الصرف الصحي، وتوصيل مياه الشرب للمنازل، ومشروعات الشباب والرياضة، والمجمع الخدمي".

 أشارت إلى أن الصرف الصحي كان مشكلة تعاني منها معظم قرى بني سويف، وأن المجمع الخدمي يوفر المجهود على الأهالي بالقرى.

السيسي في بني سويف:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات بمحافظة بنى سويف، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك على هامش زيارته قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف.

 من المشروعات التي افتتحها الرئيس في محافظة بني سويف، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس “إنشاء جديد”، الذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لأهالي محافظة بني سويف، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

 أعرب السيسي، عن سعادته واعتزازه بما شهده اليوم من افتتاحات لمشروعات لصالح المواطنين.

كما توجه الرئيس السيسي، بتحية خالصة لشعب مصر العظيم، على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لأهالي محافظة بني سويف، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

 أعرب السيسي، عن سعادته واعتزازه بما شهده اليوم من افتتاحات لمشروعات لصالح المواطنين.

كما توجه الرئيس السيسي، بتحية خالصة لشعب مصر العظيم، على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات.

 

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