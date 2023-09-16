السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نقيب الصحفيين يثمن قرار الرئيس بزيادة البدل.. يخفف عبء الأزمة الاقتصادية (فيديو)

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين المقيدين بجداول نقابة الصحفيين ودراسة مقدار الزيادة، وذلك خلال زيارته الرئيس محافظة بني سويف حيث تفقد عددًا من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء في مركز ببا بمحافظة بني سويف.

الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أعرب عن أمله في أن ينفذ القرار بالكامل وأن يشمل كل الصحفيين المسجلين في نقابة الصحفيين، بمن فيهم أولئك الذين لديهم معاش تقاعدي.

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وفي مقابلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة  التحرير" ، الذي يبث على قناة صدى البلد، مساء السبت، لفت إلى أن النقابة لديها متطلبات أخرى، مثل حل قضايا المؤقتين في الصحف القومية والحبس في قضايا النشر. 

الحبس في قضايا النشر

ونوه إلى أن الصحف في جميع أنحاء البلاد لديها محررين مؤقتين ينتظرون التعيين، على الرغم من تجاوز بعضهم 10 سنوات في العمل.

 وأوضح أن البدل يشكل جزءا كبيرا للغاية من دخل الصحفيين، وربما يعتمد بعضهم عليهم فقط، مشيرًا إلى أن النقابة تريد أن تستعيد الصحافة مكانتها بين المصريين. 

 

وشدد على أن القرارات التي تهدف إلى تخفيف عبء الأزمة الاقتصادية على المواطنين ينبغي تقديرها، موضحا أنها اُتخذت استجابة لبعض مطالب الصحفيين خلال الحوار الوطني.

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