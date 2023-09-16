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السبت 16 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أحمد موسى ينفعل بسبب مدة قطع الكهرباء: "بدل الساعة بقوا اتنين" (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى: “إن مصر تعرضت لأزمة كبيرة في الكهرباء في يوليو الماضي”، مشيرًا إلى أنه كان هناك تخفيف للأحمال تقدر بحوالي 3200 ميجا.

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 أضاف أن تخفيف الأحمال بدأ يقل لـ2600 ميجا، ثم استقر التخفيف عند 1600 ميجا يوميًّا، قائلًا: "ده كان معناه قطع الكهرباء لمدة ساعة والناس كانت متحملة، لكن من بداية الأربعاء الماضي بدل الساعة بقوا ساعتين"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أشاد بتحمل المصريين تخفيف أحمال الكهرباء.

أحمد موسى: "الناس بتشتكي من قطع الكهرباء"

 لفت إلى أن ذلك رفع تخفيف الأحمال من 1600 لـ 2000 ميجا، مضيفًا: "الناس بدأت تبعت لي وتشتكي إن الكهرباء بتقطع ساعتين"، موضحًّا أنه تواصل مع أحد المسئولين في وزارة الكهرباء، أمس، وأكد له أنه بدءًا من، اليوم السبت، سيتم قطع الكهرباء ساعة واحدة فقط. 

 تابع موسى: "كان المفترض إن الحكومة أعلنت أنه ستنتهي هذه الأزمة في منتصف سبتمبر الجاري، واحنا داخلين على مدارس وبتمنى إن يكون هناك توضيح للناس بموعد انتهاء هذه الأزمة".

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