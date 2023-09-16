أحمد موسى يندب حظ الصحفيين.. أجورهم الأقل في الدولة ومبياخدوش فلوس (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الحد الأدنى للأجور في 2011 كان 112 جنيهًا وارتفع إلى 400 جنيه، وكانت هناك مطالبات بزيادة الأجور إلى 700 جنيه.



تابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في 2013 وصل الحد الأدنى الأجور إلى 800 جنيه، قبل أن يصل إلى 1200 جنيه في يناير 2014.



قال إنه في عام 2019 رفع الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، وفي 2021 وصل الحد الأدنى للأجور إلى 2400 وفي 2022 ارتفع إلى 2700 ثم ارتفع إلى 3500 جنيه قبل أن يصل اليوم إلى 4000 جنيه.

استفادة تعم ملايين المصريين:



أضاف الإعلامي أحمد موسى، أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي يستفيد منها ملايين المصريين وبينهم الزملاء الصحفيين.



أردف أن هناك زملاء صحفيين يعيشون على بدل التكنولوجيا فقط ولا يملكون مصدر دخل غيره وهو رقم بسيط، وكانت زيادته مرتبطة بانتخابات النقابة.



أكد أن حديث الرئيس عن زيادة بدل التكنولوجيا يعني اهتمامه بالصحفيين، مشيرًا إلى أن مرتبات الصحفيين من أقل الأجور الموجودة في الدولة ومبياخدوش فلوس.