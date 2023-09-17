عمرو أديب لوزارة التموين: حلاوة مولد إيه اللي بتوفرها بأسعار مخفضة (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب إن الوطن يحتاج في أوقات الأزمات إلى كل عقل، لافتا إلى أن هناك العديد من المصريين في الخارج مستعدين أن يقدموا عصارة جهدهم للدولة مجانا، قائلا: "هو خلاص عمل القرشين ويحب يرجع الجميل لبلده".

وأشار خلال برنامجه “الحكاية” عبر قناة “MbC masr”، إلى تصريحات وزارة التموين حول توفير حلاوة المولد النبوي الشريف بأسعار مناسبة في المجمعات الاستهلاكية، معلقا: "حلاوة مولد إيه، هذا البلد يجب أن يتقشف وفي مظاهر كتير لازم تتغير، بص على الدول زي اليونان وتركيا اختفت هذه المظاهر".

عمرو أديب: حلاوة المولد مش في القرآن

وأكد عمرو أديب، أنه يجب الاهتمام بالتطوير، وأن الدولة تحتاج إلى كل "قرش" قائلا: "حلاوة المولد دي لا قرآن ولا سنة، وليه الدولة توفر في المجمعات حلاوة المولد"، مضيفا: "وفر لي زيت رجع لي الأرز تاني في البطاقة".

وأوضح: "أنت مش واخد البلد سويسرا عندها مخزون الذهب بتاعها، أنت واخدها محتاجة أشياء كثيرة"، متمنيا الاستعانة بالمصريين النابغين للاستفادة من خبراتهم وكيفية الخروج من عنق الزجاجة.