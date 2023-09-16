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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عضو بمجلس الشيوخ: الرئيس السيسي تحدث مع الشعب بالقلب والعقل والمنطق

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

كشف النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، أبرز قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال زيارته لمحافظة بني سويف، قائلًا: " إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حدّثنا اليوم بقلبه وعقله، وحدّثنا أيضًا بالواقع".

وأضاف حسام الخولي خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حدّثنا عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي جاءت بعد أزمة جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، كما شرح الرئيس للشعب المصري ما تعنيه أزمة اقتصادية عالمية تؤثر على المواطن، وفي نفس الوقت تحدث عن الظروف الاقتصادية وأعطى لقطاع كبير من الشعب المصري مزايا فرحت الكثير منه.

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اقرأ غدًا بالوفد.. "السيسي" يصدر حزمة قرارات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية

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رئيس زراعة النواب: قرارات الرئيس السيسي تؤكد تقديره للفلاح المصري

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان واقعيًا في حديثه مع الشعب المصري، حيث قال بأنه لو كان يستطيع أن يعطي أكثر لأعطى، وأن الأزمة ليس بيد أحد ولكن الأمل موجود عندنا.

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