اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 6 حكام من المملكة العربية السعودية للمشاركة في مباريات كأس آسيا 2023 المقبلة المقرر لها في دولة قطر، والتي ستقام خلال الفترة من يوم 12 يناير المقبل وحتى يوم 10 من شهر فبراير 2024.

اختيار 6 حكام من السعودية للمشاركة في كأس آسيا

وتم اختيار 2 حكام ساحه هم محمد الهويش وخالد الطريس بالإضافة إلى 2 مساعدين وهم خلف زيد وياسر السلطان، وتم اختيار 2 من قبل الاتحاد الآسيوي ليكونا احتياطي وهم ماجد الشمراني ومحمد العبكري.

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن من قبل اختيار 74 حكمًا بواقع 33 حكمَ ساحة و37 مساعد لقيادة مباريات البطولة، بالإضافة إلى اختيار 4 حكام أخرين 2 منهم احتياط للساحة، وحكمَين مساعدَين.

وجاءت اليابان على رأس قائمة أكثر حكام الساحة والمساعدين وجودًا في البطولة، بعدما اختار الاتحاد الآسيوي 8 حكام يابانيين للبطولة ثم تأتي دولة قطر بـ 6 حكام وهو نفس العدد من دولة كوريا الجنوبية، ثم 5 حكام من دولة الإمارات وهو نفس العدد الذي تم اختياره من أستراليا، وتم اختيار 4 حكام من دول السعودية والكويت وأوزبكستان والصين.