تأهل فريقان لتمثيل جامعة جنوب الوادي لنهايات بطولة البرمجة

شاركت جامعة جنوب الوادي بعدد 20 فريقًا من أصل 2285 فريق مشاركين في المسابقة من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، في المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات والتي أقيمت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير بالإسكندرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور عماد علي أحمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور همام عبدالعال الشاذلي رئيس وفد الجامعة المشارك.

تأهل فريقان

واستطاع فريقين من الفرق الممثلة للجامعة من التأهل والوصول لنهائيات البطولة العربية والأفريقية للبرمجة ACPC وتمثيل مصر في المسابقة والتي ستقام في شرم الشيخ في الفترة من 17-21 نوفمبر من العام الجاري بمشاركة الكثير من الدول العربية والأفريقية.

وقدم الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة التهنئة للفرق المتأهلة حيث يعد هذا التأهل بمثابة الإنجاز الأول في تاريخ مشاركات الجامعة بالمسابقة والذى تحقق في فترة قصيرة حيث بدأت الجامعة بالمشاركة في المسابقة منذ عامين فقط مع إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

تسهيلات للطلاب

ووجه رئيس الجامعة بمساعدة وتسهيل كافة الإجراءات لإتاحة الفرصة للطلاب للمنافسة بالمستوى الذي يليق بالجامعة مع الآلاف من زملائهم بمختلف الجامعات الأفريقية والعربية في هذه الاحتفالية العلمية الكبيرة، متمنياً لأبنائه الطلاب دوام التوفيق والنجاح وتمثيل مصر تمثيلا مشرفا في هذه المنافسة.

ويمثل الجامعة الفريق الأول dp on three والمكون من الطلاب يوسف أسعد صبحي، حازم محمد حسن، والطالب عمر عبدالرحمن أبو المجد بينما يمثل الفريق الثاني Topic.push_back(bel_habd) والمكون من الطلاب محمد عبدالرازق عبده، ومحمد عبده إسماعيل، والطالب عبدالعاطي بدوي.

جدير بالذكر أن المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية – التابعة لجامعة الدول العربية – بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبرعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.