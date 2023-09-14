دقيقة حداد بالسوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الوقوف دقيقة حداد، خلال مباراة الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري المقرر إقامتها غد الجمعة، في كأس السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية.





وأشار كاف أيضًا عبر بيان رسمي، إلى إصدار قرار بالوقوف دقيقة حدادا أيضًا خلال مباريات دور الـ32 ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.



يأتي ذلك القرار حدادًا على ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب دولة المغرب مطلع الأسبوع الجاري وأيضاً الفيضان المدمر الذي ضرب ليبيا خلال الأيام الماضية.

الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي ..

وأقيم عصر اليوم الخميس الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، والذي عُقد اليوم في أحد فنادق مدينة الطائف.

وأسفرت فعاليات الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الفريق الجزائري قميصًا باللون الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض.



وتم خلال الاجتماع مناقشة كل الأمور الفنية الخاصة بالمباراة وموعد وصول كل فريق لأرض الملعب، وبقية الجوانب التنظيمية خلال اللقاء.

المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء ..

وعلى صعيد المؤتمر الصحفي الخاص بالسوبر، أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، على أن الفريق سعيد بإقامة مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، خصوصًا أن الأهلي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة سيكون له دور مهم في تحفيز اللاعبين خلال اللقاء.

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمدينة الطائف أن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري صعبة، خاصةً أنها بطولة من لقاء واحد، والأهلي لا يفكر إلا في تحقيق الانتصار، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير.