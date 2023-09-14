الكشف عن حجم إصابة لويس فيليبي ومدة غيابه عن الاتحاد

كشف المدافع الإيطالي لويس فيليبي نجم نادي الاتحاد السعودي عن حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام نادي الأخدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

وخلال مواجهة الاتحاد تعرض لويس فيليبي للإصابة وخرج من المباراة في الدقيقة 67 ونزل بدلًا منه اللاعب هارون كمارا، ليكشف المدافع عقب اللقاء عن حجم الإصابة التي تعرض لها، وهل سيغيب عن المواجهة المقبلة للنمور في الدوري أم لا.

لويس فيليبي يكشف عن حجم إصابتة أما الأخدود

وقال لويس فيليبي في تصريحات إعلامية عقب فوز الاتحاد على الأخدود بهدف دون مقابل: "أنا لا أعاني من أي إصابة، ما حدث في المباراة مجرد شد عضلي فقط ولا داعي للقلق"، ومن المقرر أن يحسم نونو سانتو موقفه من اللقاء المقبلة في دوري أبطال آسيا من عدمه، لكنه حتى الآن سيتواجد بشكل طبيعي في اللقاء المقبل.

وأضاف المدافع الإيطالي لنادي الاتحاد: "سعيد بقدومي الى الاتحاد، واللعب بجانب النجوم الكبار، نريد تحقيق دوري ابطال آسيا، نادي الاتحاد فريق كبير ويستحق ذلك".

واحتل نادي الاتحاد المركز الاول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن نادي الهلال الثاني في جدول الترتيب من دوري روشن.

مباراة الاتحاد المقبلة ستكون أمام فريق أجمك الاوزبكي يوم الاثنين المقبل الموافق 18 سبتمبر، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.