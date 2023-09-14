نونو سانتو يحسم الجدل حول رحيل حمدالله وجروهي عن الاتحاد

حسم المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، الجدل السائر في الأيام الماضية حول رحيل ثنائي الفريق عبدالرزاق حمدالله وحارس المرى مارسيلو جروهي، بسبب زيادة عدد الأجانب في صفوف الفريق.

نونو سانتو يكشف حقيقة رحيل حمدالله أو جروهي

خرج نونو سانتو بتصريحات إعلامية عقب لقاء الاتحاد ضد الأخدود حول حقيقة رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي أو النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله

أكد مدرب الاتحاد أن عبدالرزاق حمدالله مستمر مع نادي الاتحاد في الموسم الحالي، وأن سبب غيابه عن لقاء اليوم أمام الأخدود هو بسبب تواجده مع منتخب بلاده المغرب في المعسكر الأخير خلال فترة التوقف، وليس له أي علاقة بالرحيل عن صفوف الفريق.

أما عن موقف مارسيلو جروهي فهو الاخر مستمر مع الفريق ون يرحل، ومن جانبه قال الحارس البرازيلي عقب مباراة الاتحاد: "سعيد بأني أمثل هذا النادي العظيم سأقدم كل ما لدي لإسعاد هذا الكيان".

تمكن مارسيلو جروهي من الحفاظ على شباكه نظيفه 8 مرات في أخر 9 مواجهات على التوالي، وهو رقم جيد للغاية يجعل من الصعب الموافقة على رحيله من قبل الجهاز الفني أو الجهاز الإداري في نادي الاتحاد.

واحتل نادي الاتحاد المركز الاول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن نادي الهلال الثاني في جدول الترتيب من دوري روشن.

مباراة الاتحاد المقبلة ستكون أمام فريق أجمك الاوزبكي يوم الاثنين المقبل الموافق 18 سبتمبر، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.