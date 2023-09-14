روسيا تُحذّر من خطط الناتو لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

حذر وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، من أن خطط حلف شمال الأطلسي "الناتو" للتأثير على منطقة آسيا والمحيط الهادئ تُشكل خطرًا على هذه المنطقة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وأضاف لافروف في في مؤتمر صحفي مع نظيره وزير خارجية ميانمار ذان سوي، أن "الخطرهنا يمكن في خطط الناتو للتسلل إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ووضع قواعده هناك".

وأشار لافروف إلى أنه في قمة شرق آسيا التي عقدت مؤخرا في جاكرتا، تحدثت جميع دول المنطقة بشكل لا لبس فيه لصالح الحفاظ على بنية تتمحور حول آسيان، وأضاف: "سنواصل دعمهم بنشاط في هذا الأمر".

عسكرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ

وكان لافروف قد حذر في تصريحات سابقة من خطر عسكرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية تغلغل الناتو في المنطقة.

من ناحية أخرى، قال لافروف، في مؤتمر صحفي بختام قمة مجموعة العشرين، إن الغرب لن يتمكن من مواصلة هيمنته والبقاء مسيطرا، مع ظهور مراكز جديدة للتطور العالمي.

وتابع لافروف: "لا يستطيع الغرب الاستمرار في هيمنته، لأن مراكز جديدة للتطور العالمي قد ظهرت منذ فترة طويلة، وموضوعيا أخذت تكتسب المزيد من القوة".