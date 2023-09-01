مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو هذا اللقاء الحاسم، حيث يتطلع الجمهور السعودي والعالمي لمتابعة هذا الصراع المثير بين الفريقين وتوقع الكثيرون أداءًا ممتعًا ومباراة مثيرة بين الفرق الكبيرة في الكرة السعودية. ستكون هناك منافسة قوية على أرض الملعب وتكتيكات محكمة من الفريقين للحصول على النقاط الثلاث وتعزيز موقعهما في سباق البطولة.

يتمتع الكلاسيكو السعودي بتاريخ طويل من المواجهات النارية والأهداف الرائعة. ومع تواجد النجوم في صفوف الفريقين، مثل كريم بنزيما وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ونيمار، يتوقع أن يكون لهم تأثير كبير على سير المباراة ونتيجتها.

من المهم أن نذكر أن جماهير الفريقين تعد جزءًا لا يتجزأ من هذا الكلاسيكو. سيشهد الملعب حضورًا جماهيريًا ضخمًا من الجماهير المشجعة لكل فريق، وسيكون لهذا الحضور الحماسي تأثير كبير على أداء اللاعبين والأجواء في الملعب.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن

ويلتقي نادي الهلال مع نظيره الاتحاد على ملعب الأخير، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من دوري روشن، مساء الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023.

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وتنطلق مباراة الاتحاد ضد الهلال في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 10:00 مساء بتوقيت أبوظبي، الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مشوار الهلال في دوري روشن قبل لقاء الاتحاد

الهلال يبحث عن الصدارة، وخطفها من الاتحاد في ملعبه سيكون لها أثر كبير لدى جماهيره العريضة، حيث تمكن الزعيم من تحقيق 3 انتصارات وتعثر في مباراة وحيدة بالسقوط في فخ التعادل الإيجابي أمام الفيحاء.

مشاهدة مباراة الاتحاد والهلال بث مباشر يلا شوت

وبدأ نادي الهلال مشواره في بطولة دوري روشن السعودي بانتصار عريض على أبها بثلاثة أهداف لهدف جاءت جميعها بتوقيع النجم البرازيلي مالكوم، قبل أن يتعادل مع الفيحاء بهدف لمثله، ووقَّع على هدف الزعيم عبد الله الحمدان.

في ثالث الجولات، كشر نادي الهلال عن أنيابه وسجل رباعية في شباك الرائد خارج أرضه، بعد أن وقَّع الوافد الجديد ألكسندر ميتروفيتش على أول أهدافه مع الزعيم، وتكفل سالم الدوسري بإضافة الهدفين الثاني والثالث، قبل أن يوقع الحمدان على ختام مهرجان الأهداف. ثم تفوق الزعيم من جديد في المرحلة السابقة على الاتفاق بثنائية مالكوم والدوسري.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الهلال

غادر النجم كريم بنزيما مباراة الاتحاد الأخيرة ضد الاتفاق للإصابة، لكن من المتوقع أن يشارك في المباراة القادمة ضد نادي الهلال، فبحسب برنامج “برا 18” المذاع على SSC، فإن الإصابة هي كدمة بسيطة وسيلحق باللقاء.

تشكيلة الاتحاد ضد الهلال: 4-2-3-1

مارسيلو غروهي

زكريا هوساوي – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – مد الله العليان

فابينيو – نغولو كانتي

إيغور كورونادو – عبد الرزاق حمد الله – رومارينيو

كريم بنزيما

تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتحاد

سيعود متوسط الميدان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لتشكيلة الهلال ضد الاتحاد، بعد الغياب عن المباراة السابقة للزعيم لتلقيه البطاقة الحمراء.

تشكيلة الهلال ضد الاتحاد: 4-2-3-1

ياسين بونو

ياسر الشهراني – محمد جحفلي- على البليهي- سعود عبدالحميد

روبن نيفيس – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

سالم الدوسري – مالكوم – ميشيل

ألكساندر ميتروفيتش