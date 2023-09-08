الإمارات تُعلن سقوط طائرة عمودية على متنها "طيار مصري"

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم الجمعة، سقوط طائرة عمودية تابعة لشركة "إيروجلف" في البحر على متنها طيار مصري وآخر من جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أن البحث جار عن طاقم الطائرة العمودية.

وقال قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني لدى دولة الإمارات، إن الهيئة تلقت حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس 7 سبتمبر 2023، بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD في البحر، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكر البيان أن الطيارين من الجنسية المصرية والجنوب أفريقية، وكانا في رحلة تدريبية ليلية، أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي بدبي.

البحث عن طاقم الطائرة

وأضاف القطاع، إن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع مليات تدريب روتينية بين مطار آل مكتوم الدولي ومنصة بحرية، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقالت شركة إيرو جلف في بيانها، إنها تعمل مع سلطات الطيران وتبذل كل ما في وسعها لجمع المعلومات في أسرع وقت ممكن، مضيفة "في هذه اللحظة أفكارنا وصلواتنا مع طاقمنا وعائلاتهم".

وتعتبر الشركة المشغل الرئيسي للطائرات المروحية التجارية في الإمارة، وقد تأسست عام 1976 لتقديم الخدمات لقطاع النفط والغاز، قبل أن توسع خدماتها لتشمل قطاعات أخرى.

تعطل أجهزه التكييف على متن طائرة

وفي سياق آخر، صرحت شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، أنه بالاشارة إلى ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من إصابة ٧ من ركاب رحله إيركايرو المتجهة من القاهرة إلى شرم الشيخ بحالات اختناق نتيجه تعطل أجهزه التكييف على متن الطائرة.

وأكدت أنه بعد صعود الركاب علي الرحلة رقم SM06 المتجهه من القاهرة ال شرم الشيخ، تعطلت وحدة الطاقة الاحتياطية والمسئولة عن تبريد كابينة الطائرة ولحين وصول وحدة التبريد الخارجية إلى الطائرة و نظرا لدرجة الحرارة المرتفعة شعر بعض الركاب بدوار، و بناء عليه قام قائد الطائرة بطلب الإسعاف لعلاج الركاب داخل سيارات الإسعاف التي ظلت تحت الطائرة.

وتجدر الإشارة إلى أن طاقم الطائرة من أفراد الضيافة قد تعامل مع الموقف بالحرفية الواجبة وقدموا العناية والرعاية الواجبة وفقا لأدلة العمل كما تعامل الموظفون الأرضيون بايركايرو مع الركاب و ساعدوا من فقد رحلته المكملة من شرم الشيخ بالحجز على شركات طيران بديلة.

وأعربت ايركايرو عن أسفها الشديد لعملائها لما حدث اليوم ولظروف خارجه عن إرادتها، مؤكدة أنها تتبع أعلى معايير السلامة والأمان العالمية من خلال برامج الصيانة الدورية التي تقدمها شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية.

جدير بالذكر أن إيركايرو لديها أسطولا هو الأصغر عمرا في إفريقيا والشرق الأوسط بمتوسط عمر للطائرة ٥ سنوات وذلك من سبع مطارات مصرية هي سوهاج وأسيوط والأقصر وشرم الشيخ والغردقة و برج العرب ومرسى علم بالإضافة إلى مطار القاهرة.

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