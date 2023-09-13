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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Elemental يتخطى 484 مليون دولار بشباك التذاكر العالمية

فيلم Elemental
فيلم Elemental

حصدت إيرادات فيلم الرسوم المتحركة Elemental إلى 484 مليونًا و 201 ألف دولار، منذ طرحه يوم 16 يونيو الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل وصلت مدته إلى ساعة و49 دقيقة.

فيلم Elemental

إيرادات فيلم Elemental

أنقسمت إيرادات فيلم الأنيمشين Elemental بين 154 مليونًا و 186 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 330 مليونا و 14 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، العمل من إنتاج شركة ديزنى.

تم عرض فيلم الأنيميشن Elemental لأول مرة فى أبريل الماضى، وفى ختام مهرجان كان السينمائى الدولى، لاقى استقبالًا جيدًا من قبل الجماهير لأسلوبه المميز، حيث تمكن الفيلم من أن يحصد إعجاب الجمهور بالفيلم، وكانت ردود الفعل علي وسائل التواصل الاجتماعية إيجابية بشكل عام، وأوصوا بمشاهدة الفيلم.

أحداث فيلم Elemental

وتدور أحداث فيلم الأنيميشن Elemental خلال 109 دقائق فقط فى إطار المغامرة والكوميديا بداخل عالم من العناصر المختلفة للحياة وهي الماء والنار والهواء والأرض والتي تحاول التعايش في مدينة عنصرية صاخبة بين سكانها، من خلال قصة شخصين مختلفين وهما "آمبر" الشابة المندفعة والعفوية "النار"، والشاب "ويد" الهادئ والمتماسك "الماء" ويكتشفون العديد من الأمور غير المتوقعة معًا، من خلال علاقتهما الغريبة، كما يكتشفان أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة.

أبطال فيلم Elemental

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر سون وﺗﺄﻟﻴﻒ بريندا شواي، ويقوم ببطولته صوتيا مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أوهارا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة.

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الجريدة الورقية