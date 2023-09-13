فيلم The Nun2 يتخطى 88 مليون دولار منذ بداية طرحه

حصدت إيرادات الجزء الثانى من فيلم الرعب The Nun، إلى 88 مليونا و103 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 8 سبتمبر الجارى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

فيلم The Nun2

إيرادات فيلم The Nun2

وأنقسمت الإيرادات بين 32 مليونا و603 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و55 مليونا و500 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

وكان قد حصل الجزء الثانى من فيلم الرعب The Nun، على تقييم ضعيف وصل إلى 24% من قبل 209 نقاد عالميين، و35% من قبل أكثر من 5000 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح العمل يوم 8 سبتمبر الجارى بدور العرض العالمية.

أحداث فيلم The Nun2

الجزء الثانى من فيلم الرعب The Nun من إخراج مايكل شافيز، يعود الجزء القادم من The Conjuring universe إلى أرض مألوفة حيث تلتقي الأخت إيرين (تايسا فيرميجا) مرة أخرى وجهاً لوجه مع Valak، الراهبة الشيطانية.

فيلم The Nun2

الفيلم هو تكملة لفيلم The Nun لعام 2018، الذي حقق 365.5 مليون دولار إيرادات على مستوى العالم، وتقع القصة عام عام 1956 في فرنسا، حيث يُقتل كاهن، ويبدو أن هناك شر ينتشر جراء موته، وتجد الأخت إيرينا نفسها في مواجهة وجهاً لوجه مع قوة شيطانية مرة أخرى.

والفيلم يعد أحد أشهر أعمال الرعب ويتولى إخراجه مايكل تشافيز، وبطولة تايزا فارميجا بدور الراهبة إيرينا، وستورم ريد، وبوني أرونز، و آنا بوبليويل.

يشار إلى أن The Nun الجزء الأول دارت فى عام 1952 حول كاهن يرسله الفاتيكان إلى رومانيا للتحقيق فى وفاة راهبة شابة فى دير رومانى، ليكتشف أن هناك قوة شيطانية على شكل راهبة تطارده ليتحول الدير إلى ساحة معركة بينها وبين رجال الدين.