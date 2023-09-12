عاجل
وفاة 5 لاعبين ليبيين بسبب إعصار دانيال الأرصاد تكشف علاقة الرائحة الكريهة المنتشرة بالجو بالإعصار دانيال.. فيديو
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل زواج كريس إيفانز من ألبا بابتيستا وإبتعاده عن العزوبية| زفاف سري

كريس إيفانز
كريس إيفانز

أثار الفنان الوسيم كريس إيفانز جدلا واسعا، حول ابنعاده عن العزوبية في خبر مفاجيء لمعجباته، وتزوجه من حبيبته ألبا بابتيستا في حفل عائلي اقتصر على حضور أصدقائهما المقربين فقط.

كريس إيفانز

أوضحت وسائل الإعلام الأمريكية تفاصيل زواج كريس إيفانز بطل سلسلة الأفينجرز من منزله، بعدما وقع الضيوف على اتفاقية عدم الإفشاء، وتمت مصادرة هواتفهم طوال الحفل. 

 

كريس إيفانز

كريس إيفانز الذي يبلغ من العمر 42 عاما، تزوج ألبا بابتيستا 26 عاما، في حفل بسيط، وتضمنت قائمة الضيوف عدد محدود من نجوم الأفينجرز، على رأسهم سكارليت جوهانسون صديقة كابتن أمريكا المقربة.

 

ضمن قائمة الضيوف أيضا روبرت داوني جونيور، كريس هيمسورث، جيريمي رينر، إيميلي بلانت وزوجها جون كراسينسكي، جيمي تشونج، وغيرهم. 

كريس إيفانز

انتشرت عدد من الشائعات في وقت سابق حول وجود علاقة بين كريس إيفانز والممثلة البرتغالية البرازيلية، في نوفمبر 2022، وقال مصدر لمجلة People أن الثنائي يتواعدان منذ أكثر من عام. 

ورغم حرص كابتن أمريكا، على سرية حياته الخاصة، إلا أنه كان يتباهى بفخر بحبه لألبا بابتيستا عبر السوشيال ميديا، وتغزل فيها في تعليق له عبر حسابها على انستجرام. 

 

اختيرت ألبا بابتيسيتا ضمن قائمة أفضل 10 فنانين صاعدين لعام 2020، بعد مشاركتها في فيلم Mrs. Harris Goes to Paris، وحصلت على جوائز عديدة في مهرجان برلين وميامي.  

 

وكشف كريس إيفانز في حديث له في نوفمبر الماضي، حول رغبته في الزواج وتكوين عائلة، وهي الطموحات الأكثر أهمية بالنسبة له في هذه المرحلة.

txt

وفاء عامر تعبر عن سعادتها بتقدم الدراما: فخورة بنوعية المسلسلات المقدمة حاليًا

txt

كريمان.. آخر ظهور لنجمة الزمن الجميل على شاشة السينما

مواد متعلقة

مرعي البريمو يشعل المنافسة في السينمات بسبب الإيرادات

وفاء عامر تعبر عن سعادتها بتقدم الدراما: فخورة بنوعية المسلسلات المقدمة حاليًا

فيلم الرعب The Nun 2.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر منذ بداية طرحه

ابنة مديحة سالم تكشف طريقة تعرف والدها بوالدتها

إيرادات فيلم البعبع في شباك التذاكر أمس

الجريدة الورقية