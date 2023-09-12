تفاصيل زواج كريس إيفانز من ألبا بابتيستا وإبتعاده عن العزوبية| زفاف سري

أثار الفنان الوسيم كريس إيفانز جدلا واسعا، حول ابنعاده عن العزوبية في خبر مفاجيء لمعجباته، وتزوجه من حبيبته ألبا بابتيستا في حفل عائلي اقتصر على حضور أصدقائهما المقربين فقط.

كريس إيفانز

أوضحت وسائل الإعلام الأمريكية تفاصيل زواج كريس إيفانز بطل سلسلة الأفينجرز من منزله، بعدما وقع الضيوف على اتفاقية عدم الإفشاء، وتمت مصادرة هواتفهم طوال الحفل.

كريس إيفانز

كريس إيفانز الذي يبلغ من العمر 42 عاما، تزوج ألبا بابتيستا 26 عاما، في حفل بسيط، وتضمنت قائمة الضيوف عدد محدود من نجوم الأفينجرز، على رأسهم سكارليت جوهانسون صديقة كابتن أمريكا المقربة.

ضمن قائمة الضيوف أيضا روبرت داوني جونيور، كريس هيمسورث، جيريمي رينر، إيميلي بلانت وزوجها جون كراسينسكي، جيمي تشونج، وغيرهم.

كريس إيفانز

انتشرت عدد من الشائعات في وقت سابق حول وجود علاقة بين كريس إيفانز والممثلة البرتغالية البرازيلية، في نوفمبر 2022، وقال مصدر لمجلة People أن الثنائي يتواعدان منذ أكثر من عام.

ورغم حرص كابتن أمريكا، على سرية حياته الخاصة، إلا أنه كان يتباهى بفخر بحبه لألبا بابتيستا عبر السوشيال ميديا، وتغزل فيها في تعليق له عبر حسابها على انستجرام.

اختيرت ألبا بابتيسيتا ضمن قائمة أفضل 10 فنانين صاعدين لعام 2020، بعد مشاركتها في فيلم Mrs. Harris Goes to Paris، وحصلت على جوائز عديدة في مهرجان برلين وميامي.

وكشف كريس إيفانز في حديث له في نوفمبر الماضي، حول رغبته في الزواج وتكوين عائلة، وهي الطموحات الأكثر أهمية بالنسبة له في هذه المرحلة.