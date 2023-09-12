مرعي البريمو يشعل المنافسة في السينمات بسبب الإيرادات

أشتعل الموسم الحالي بمنافسة شديدة بين مختلف الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "بيت الروبي" للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم "البعبع" بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم "تاج" للفنان تامر حسني، وفيلم "مستر إكس" للفنان أحمد فهمي، بينما انضم إليهم فيلم "مرعي البريمو" لـ محمد هنيدي لزيادة المنافسة والحماس بين الإيرادات في شباك التذاكر كل ليلة عرض في السينمات.

وحصد فيلم "مرعي البريمو"، إيرادات وصلت إلى ‏36,060 جنيه، ليحتل بذلك المركز الخامس.

فيلم مرعي البريمو

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم "مرعي البريمو" تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، بطولة برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود.

أحداث فيلم مرعي البريمو

ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعي تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، إضافة إلى غناء هنيدى وكذلك عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.

فيلم مرعي البريمو

ويعود هنيدى في "مرعي البريمو" للعمل مع مخرجه المفضل سعيد حامد بعدما كونا ثنائية فنيه ناجحة على مدار السنوات الماضية أسفرت عن 5 أفلام هى "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، "همام فى أمستردام" عام 1999، "جاءنا البيان التالى" عام 2001، "صاحب صاحبه" عام 2022، "يا نا يا خالتى" عام 2005 ويسجل "مرعى البريمو" التعاون السادس بين هنيدى وسعيد حامد في السينما.