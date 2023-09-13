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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

منى زكي برفقة نجوم الفن من كواليس فيلم "الجواهرجي"

فيلم الجواهرجى
فيلم الجواهرجى

نشرت الفنانة منى زكي، صورة تجمعها بالفنانين محمد هنيدي وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من كواليس فيلم "الجواهرجى"، وعلقت عليها قائلة: "الحلوين".

منى زكى

أبطال فيلم "الجواهرجى"

فيلم "الجواهرجى" من بطولة محمد هنيدى ومنى زكى، ولبلبة، وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

ويعيد فيلم "الجواهرجي" محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عاما منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.

يذكر أن النجمة منى زكي تألقت بشكل مختلف خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "تحت الوصاية" الذي شاركها بطولته كل من: دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين وعُرض على شاشة قناة dmc و dmc دراما ومنصة watch it، وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى – جوهر.

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إحالة المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي للمحاكمة

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