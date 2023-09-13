الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحمد سعد مع مها فتوني في ديو أغنية "قلب صافي"

أحمد سعد ومها فتوني
أحمد سعد ومها فتوني

أعلن الفنان أحمد سعد عن أغنية يقدمها بطريقة الدويتو مع المطربة اللبنانية مها فتوني، بعنوان "قلب صافي".

أحمد سعد ومها فتوني

ونشر أحمد سعد فيديو الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات فارس قطرية، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

وتقول كلمات المقطع الأول من أغنية "قلب صافي":

طول ما قلبك لسه صافي إوعى تزعل أو تشيل

إوعى حد في يوم يغير طبع فيك طيب جميل

الحياة مش سهلة يمكن والناس بقوا شيء يخوف

بس ربك برضه قادر يسندك لو يوم تميل

يذكر أن مها فتوني مهندسة تصميم داخلي استغلت مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال موهبتها في الغناء، وطرحت أول أغنية خاصة بها بعنوان "متقلقش" قبل حوالي 9 أشهر، كما طرحت أيضا أغنيتين بعنوان "الصبر جميل" و"سافرت بعيد".

https://youtu.be/9O_gafKn_Rw?si=E4WAh7jFtMVM_Gmz

يذكر أن آخر أغنيات أحمد سعد كانت "دب دب"، وطرحها عبر قناته في يوتيوب.

يتعاون أحمد سعد في أغنية "دب دب" مع الشاعر مصطفى حدوتة، والملحن والموزع الموسيقي إيهاب كلوبيكس، والكليب من إخراج حسين شعبان.

txt

أغنية يا سفينة لـ حمزة نمرة تقترب من المليون الأول

txt

أحمد سعد يحتفل بنجاح أغنية "يا ليالي"

مواد متعلقة

شاهين يشعل الساحة الفنية بكليب "فرقع لوز"

رباب ممتاز تأكد عدم قصدها التقليل من داليا شوقي|سبب نقدها لسفاح الجيزة

تفاصيل زواج كريس إيفانز من ألبا بابتيستا وإبتعاده عن العزوبية| زفاف سري

مرعي البريمو يشعل المنافسة في السينمات بسبب الإيرادات

وفاء عامر تعبر عن سعادتها بتقدم الدراما: فخورة بنوعية المسلسلات المقدمة حاليًا

فيلم الرعب The Nun 2.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر منذ بداية طرحه

ابنة مديحة سالم تكشف طريقة تعرف والدها بوالدتها

ريم رؤوف تربت وسط أجواء فنية: لم أفكر في التمثيل أو لدي موهبة
الجريدة الورقية