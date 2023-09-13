أحمد سعد مع مها فتوني في ديو أغنية "قلب صافي"

أعلن الفنان أحمد سعد عن أغنية يقدمها بطريقة الدويتو مع المطربة اللبنانية مها فتوني، بعنوان "قلب صافي".

أحمد سعد ومها فتوني

ونشر أحمد سعد فيديو الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات فارس قطرية، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

وتقول كلمات المقطع الأول من أغنية "قلب صافي":

طول ما قلبك لسه صافي إوعى تزعل أو تشيل

إوعى حد في يوم يغير طبع فيك طيب جميل

الحياة مش سهلة يمكن والناس بقوا شيء يخوف

بس ربك برضه قادر يسندك لو يوم تميل

يذكر أن مها فتوني مهندسة تصميم داخلي استغلت مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال موهبتها في الغناء، وطرحت أول أغنية خاصة بها بعنوان "متقلقش" قبل حوالي 9 أشهر، كما طرحت أيضا أغنيتين بعنوان "الصبر جميل" و"سافرت بعيد".

https://youtu.be/9O_gafKn_Rw?si=E4WAh7jFtMVM_Gmz

يذكر أن آخر أغنيات أحمد سعد كانت "دب دب"، وطرحها عبر قناته في يوتيوب.

يتعاون أحمد سعد في أغنية "دب دب" مع الشاعر مصطفى حدوتة، والملحن والموزع الموسيقي إيهاب كلوبيكس، والكليب من إخراج حسين شعبان.