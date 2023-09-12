وفاء عامر تعبر عن سعادتها بتقدم الدراما: فخورة بنوعية المسلسلات المقدمة حاليًا

كشفت الفنانة وفاء عامر أن الدراما شهدت الكثير من التطورات على مدار السنوات الماضية ومرحلة التطوير لن تتوقف أو تنتهى لدعم تطوير زيادة عدد المسلسلات بصورة تظهرنا أمام العالم بشكل حضارى خاصة عندما يتم عرض قضية أو مشكلة فى عمل مع وضع حلول لهذه الأزمة.

وفاء عامر

صرحت وفاء عامر قائلة: " أن السنوات الأخيرة تم تقديم فيها العديد من الأعمال الدرامية الجيدة والمتنوعة والتى كانت برعاية الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، فخورة بمسلسلات جزيرة غمام، تحت الوصاية وهذه النوعية من الأعمال، وأيضا جعفر العمدة رمضان الماضى كان مقعدنا كلنا نتفرج عليه، إضافة إلى العديد من المسلسلات المتميزة".

أضافت وفاء عامر :"هناك مسلسلات كتيرة اتعملت بشكل حلووأنا فخورة بنوعية الأعمال اللى بتتقدم حاليا وأملى تبقى أكتر علشان الدراما جزء من الاقتصاد وممكن تساهم فى دعم البلد ولكن لابد من تكاتف جميع أطرافها حتى تسير الأمور إلى الأفضل"

وفاء عامر

من ناحية أخري، انتهت وفاء عامر تصوير دورها في فيلم "أبو نسب" والذى تشارك فيه بظهور خاص وتجسد فيه دور والدة ياسمين صبري، والفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، محمد لطفى، هالة فاخر، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين والفيلم تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام وتدور أحداثه في اطار اجتماعى كوميدى لا يخلو من الأكشن.

وفاء عامر

أبطال مسلسل الكتيبة 101

وقدمت وفاء عامر في شهر رمضان السابق مسلسل الكتيبة 101 مع عمرو يوسف وآسر ياسين وتأليف اياد صالح وإخراج محمد سلامة، ومسلسل حضرة العمدة والذى شارك في بطولته روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.