مى فاروق تستعد لطرح أغنية "ليلة" بتوقيع محمد رحيم

تستعد الفنانة مى فاروق من طرح أحدث أغنياتها بعنوان "لية" من كلمات أحمد أمين وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام، وتريات أشرف سيد رجب، كما قامت بتصويرها بطريقة فيديو كليب وسوف تقوم بإطلاقها خلال الساعات القادمة على كافة المحطات الفضائية والمنصات الإلكترونية.

مى فاروق

مى فاروق تتذكر والدها أثناء غناء "بعيد عنك"

من ناحية أخري، يذكر أن الفنانة مى فاروق كانت ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلى" مؤخرا على شاشة cbc، وخلال الحلقة كشفت مى فاروق إلى أنها خلال غنائها "بعيد عنك" لأم كلثوم تذكرت أبيها الراحل فقالت: "أبويا الله يرحمه كان بيحب الأغانى القديمة، كان مطرب قوي جدا وورثت الموهبة منه، فكان خير داعم لي وهو أول حد اكتشف إن صوتى حلو".