رباب ممتاز تأكد عدم قصدها التقليل من داليا شوقي|سبب نقدها لسفاح الجيزة

نفت الفنانة رباب ممتاز نقدها ومهاجمة الفنانة داليا شوقي، أو التقليل من موهبتها بعد حديثها عن مشهد انهيارها في الحلقة السادسة من مسلسل "سفاح الجيزة".

رباب ممتاز

كشفت رباب ممتاز خلال تصريحاتها، قائلة: "بالعكس داليا فنانة موهوبة، ولفتت نظري عندما شاهدتها في حلقة "فوبيا" من مسلسل "خارج السيطرة" مع الفنان فتحي عبد الوهاب، وسألت عنها، وأرى أن لديها الكثير لتقديمه، وينتظرها مستقبل ناجح.

رباب ممتاز وداليا شوقي

تابعت رباب ممتاز: انتقادي لأدائها في مشهد انهيارها بعد معرفة حقيقة زوجها في الحلقة السادسة من مسلسل "سفاح الجيزة"، كان انتقادا فنيا لا شخصيا، ويتحمل مخرج العمل جزءا كبيرا من مسئوليته، كان من المفترض أن يوجهها إلى ضبط انفعالها.

رباب ممتاز

أضافت رباب ممتاز معلقه: مسلسل "سفاح الجيزة" استفزني بشكل عام لعدة أسباب أخرى، كان منها العنف الشديد وكمية الدماء الكثيفة في حلقاته القليلة، فالعنف والدماء أمور غير مقبولة، ويجب التعامل معها بحرص كما نتعامل مع المشاهد الجنسية.

رباب ممتاز وداليا شوقي

من ناحية أخري، واصلت الفنانة رباب ممتاز تصوير دورها في فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة سيد رجب وبيومى فؤاد.

وتقدم في "أنا وابن خالتي" دور سيدة شعبية لعوب، اسمها "نوسة" تعيش في الحارة التي يسكن بها أبطال الفيلم وتدور بها الأحداث، وتحاول إغواء المدرس الذي يعطي ابنها دروس خصوصية.

رباب ممتاز

أحداث فيلم “أنا وابن خالتي”

وفيلم "أنا وابن خالتي" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، من بطولة سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادي مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

من جهة أخري، يذكر أن آخر أعمال رباب ممتاز كان حكاية "جروب الماميز" بطولة: خالد سليم، ودينا فؤاد، ووليد فواز، وهبة عبد الغنى، ونورهان، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد، وإخراج أحمد صالح.

ومسلسل "أولاد عابد"، الذي شارك في بطولته: رياض الخولي، ومحسن محيي الدين، وآيتن عامر، وانتصار، وجمال عبد الناصر، تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد.