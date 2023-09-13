نشرة أخبار التوك شو.. العاصفة دانيال تثير الرعب وحل أزمة السجائر (فيديو)

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعيها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن قوة العاصفة دانيال، انخفضت بشكل كبير فور دخولها الأراضي المصرية، وتحولت إلى منخفض جوى أثر سلبًا على مطروح والصحراء الغربية.



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الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية وآخر تطورات الإعصار دانيال.. فيديو



رائحة كريهة سيطرت على طقس البلاد خلال الساعات الماضية، ولاحظها العديد من المواطنين في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الأرصاد الجوية قدوم الإعصار دانيال الذي أدى لخسائر كارثية في الأرواح والممتلكات في ليبيا، وبحسب الهيئة فإن الإعصار حجب أشعة الشمس ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل غير مسبوق على نقيض الأيام الماضية التي اتسمت بموجة من الحرارة لا تطاق.

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الأرصاد تكشف علاقة الرائحة الكريهة المنتشرة بالجو بالإعصار دانيال.. فيديو



أكد وليد عبدالوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة، أن الجمهور خلال الفترة الأخيرة ظهر بشكل حضاري، وأصبح هناك وعي جماهيري، وسيكون هناك حضور لـ 10 آلاف متفرج خلال مباريات الدور الأول.

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رئيس ستاد القاهرة يكشف عدد الجماهير في مباريات الدوري للموسم الجديد (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ضحايا مصريين حتى الآن في مدينة درنة من المتواجدين داخل ليبيا، مشيرا إلى أن إعصار دانيال المدمر واحد من الأعاصير الكارثية، والتي أثرت بشكل واضح على الجميع، مقدما واجب العزاء للشعب الليبي في ضحاياهم، والتعازي للمصريين في وفاة المصريين المتواجدين في مدينة درنة.

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100 مصري ضمن ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية (فيديو)



حذر الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، من تأخر التعامل مع التغير المناخي، موضحًا أن الوضع الذي خلفه إعصار دانيال في ليبيا كارثي وأن نهر الراين الفرنسي السويسري جف منه مناطق وظهرت صخور القاع التي اختفت قبل 10 آلاف سنة.

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الدلتا تغرق في 2050 والدمار يقترب.. عالم يستغيث ويطالب بالبحث عن كوكب بديل



كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تطورات حالة الطقس في المحافظة بعد دخول العاصفة دانيال الأراضي المصرية.

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العاصفة دانيال.. محافظ مطروح: الأحوال الجوية عادت إلى طبيعتها (فيديو)



كشف سعيد أمغيب عضو مجلس النواب الليبي أن الوضع في ليبيا كارثي لاسيما في مديتني البيضاء ودرنة التي كان لها نصيب الأسد في الدمار وعدد الضحايا.

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عضو مجلس النواب الليبي يكشف تفاصيل الوضع في درنة (فيديو)





كشف الملحن حلمي بكر، تطورات حالته الصحية والنفسية بعد تعرضه على وعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.، قائلا :"عندي التهاب في أعصاب القدم ويتسبب في تعب كبير لي وبعمل علاج طبيعي .

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حلمي بكر يكشف تفاصيل تطورات حالته الصحية والنفسية (فيديو)



أكد إبراهيم مبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن أزمة السجائر يمكن حلها عن طريق خطوات هامة، مشيرا إلى أنه لا بد من سرعة تشريع التعديل الضريبي، للقضاء على الأزمة.

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شعبة الدخان تكشف الحل لأزمة السجائر (فيديو)