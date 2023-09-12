عضو مجلس النواب الليبي يكشف تفاصيل الوضع في درنة (فيديو)

كشف سعيد أمغيب عضو مجلس النواب الليبي أن الوضع في ليبيا كارثي لاسيما في مديتني البيضاء ودرنة التي كان لها نصيب الأسد في الدمار وعدد الضحايا.

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع عبر فضائية etc أن طبيعة مدينة درن الجغرافي جعل الوضع كارثي لأن المدينة خلفها جبل وأمامها البحر ويوجد بها سدان انهارا وجرفتهما المياه.

إعلان مدينة درنه مدينة منكوبة

وأشار عضو مجلس النواب الليبي إلى تصريحات نائب مدينة درنة التي أكد فيها أن عدد الضحايا تجاوز الألفين وعدد المصابين عشرة ألاف وعدد المفقودين مئات الآلاف، لافتا إلي أنه تم إعلان مدينة درنه مدينة منكوبة.

وعن البيضاء فقد تعرضت للسيول والأمطار الغزيرة، مما تسبب في جرف معظم المنازل والاملاك، لافتا إلي تمكن قوات الجيش من فتح ممر آمن حتى تستطيع فرق الإنقاذ والإسعاف من المرور والدخول .

أما عن الخدمات فأكد أن الكهرباء والاتصالات قطعوا عن المدينة خلال اليومين الماضيين إلا أنها بدأت تعود تدريجيا بعد جرف المدخلين الشرقي والغربي لمدينة درنة، لافتا إلى تمكن القوات المسلحة من فتح معبرين بعد أن جرفت السيول الكبارى والمدخل الشرقي والمدخل الغربي