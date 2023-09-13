شعبة الدخان تكشف الحل لأزمة السجائر (فيديو)

أكد إبراهيم مبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن أزمة السجائر يمكن حلها عن طريق خطوات هامة، مشيرا إلى أنه لا بد من سرعة تشريع التعديل الضريبي، للقضاء على الأزمة.

وقال إبراهيم مبابي، خلال تصريحات لفضائية "الحدث اليوم"،أن أزمة السجائر لن ُتحل إلا بعد تعديل التشريع الضريبي، والشعبة جلست مع وزارة المالية، من أجل تحديد الزيادات.

التموين صادرت كميات السجائر الموجودة لدى التجار الجشعين

وأوضح أن وزارة التموين قامت بمصادرة كميات السجائر الموجودة لدى التجار الجشعين، ولا بد من إعادة توزيعها لمحطات وطنية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، حتى يتم توافر المنتج بأسعار عادلة.