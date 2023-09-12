حلمي بكر يكشف تفاصيل تطورات حالته الصحية والنفسية (فيديو)

كشف الملحن حلمي بكر، تطورات حالته الصحية والنفسية بعد تعرضه على وعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.

وقال حلمي بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"مساء اليوم الثلاثاء، :"عندي التهاب في أعصاب القدم ويتسبب في تعب كبير لي وبعمل علاج طبيعي ".

جسديا لا أعاني من شيء لكن حالتي النفسية متأثرة بشكل كبير

وأضاف حلمي بكر: "المايسترو سليم سحاب بيسأل عليا ووقلت له انا تعبان شويه ، وقلق عليا جدا"، متابعا: "الأطقم الطبية تؤكد أنني جسديا لا أعاني من شيء لكن حالتي النفسية متأثرة بشكل كبير وذلك بسبب دفاعي الدائم عن الأغنية المصرية والموسيقى المصرية".