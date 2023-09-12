الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حلمي بكر يكشف تفاصيل تطورات حالته الصحية والنفسية (فيديو)

الموسيقار حلمي بكر
الموسيقار حلمي بكر

كشف الملحن حلمي بكر، تطورات حالته الصحية والنفسية بعد تعرضه على وعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.

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حلمي بكر يمر بأزمة عصيبة ومناشدات للمطربين لإنقاذه (فيديو)

وقال حلمي بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"مساء اليوم الثلاثاء، :"عندي التهاب في أعصاب القدم ويتسبب في تعب كبير لي وبعمل علاج طبيعي ".

 جسديا لا أعاني من شيء لكن حالتي النفسية متأثرة بشكل كبير

وأضاف حلمي بكر: "المايسترو سليم سحاب بيسأل عليا ووقلت له انا تعبان شويه ، وقلق عليا جدا"، متابعا: "الأطقم الطبية تؤكد أنني جسديا لا أعاني من شيء لكن حالتي النفسية متأثرة بشكل كبير  وذلك بسبب دفاعي الدائم عن الأغنية المصرية والموسيقى المصرية".

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