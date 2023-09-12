الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الدلتا تغرق في 2050 والدمار يقترب.. عالم يستغيث ويطالب بالبحث عن كوكب بديل

الدلتا
الدلتا

 حذر الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، من تأخر التعامل مع التغير المناخي، موضحًا أن الوضع الذي خلفه إعصار دانيال في ليبيا كارثي وأن نهر الراين الفرنسي السويسري جف منه مناطق وظهرت صخور القاع التي اختفت قبل 10 آلاف سنة.

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الحدائق التي تمثل رئة العالم، زادت فيها الحرائق مؤخرًا بشكل خطير، ما يعني زيادة ثاني أكسيد الكربون وانخفاض الأكسجين. 

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 انهيارات خطرة:

 وأكمل : "رؤية إعصار في البحر المتوسط ينتقل حاملًا كمية كبيرة للغاية من الرطوبة نتيجة ارتفاع الحرارة، فيضرب السواحل الليبية في الشرق الأوسط هو أمر خطير، كما أن المنطقة القطبية الجنوبية شهدت انهيارات جليدية وذوبان كمية كبيرة جدًا من الجليد". 

 وأردف: "في ظل هذه التغيرات المناخية إن لم يتحد العالم كله، للتقليل من تأثيرها، علينا أن نبحث عن كوكب آخر غير الأرض، كنا نتوقع كارثة بحلول 2100، أما بهذا المعدل نتوقع كارثة عالمية بحلول 2050 لو استمر هذا الوضع، سيرتفع منسوب البحر 3 أمتار، ويغرق نصف الدلتا". 

 ولفت إلى أن عاصفة دانيال تسببت في اختفاء مدن وقرى، كأنها لم تكن، مردفًا: "لازم جميع دول العالم تتحد وتحذو حذو مصر، مصر رغم إمكانياتها تنتج هيدروجينًا أخضر وأمونيا خضراء، فمصر محدودة الموارد وتقوم بدور فعال في استخدام الوقود الأخضر والتخلص من الوقود الأحفوري".

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