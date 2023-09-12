العاصفة دانيال.. محافظ مطروح: الأحوال الجوية عادت إلى طبيعتها (فيديو)

كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تطورات حالة الطقس في المحافظة بعد دخول العاصفة دانيال الأراضي المصرية.

وقال شعيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، إن الأمور مستقرة في كافة أنحاء محافظة مطروح ،مضيفًا: "محافظة مطروح شهدت خلال الأيام الماضية رياحًا متوسطة الشدة وسقوط أمطار من خفيفة لـ متوسطة ".

الأحوال الجوية عادت إلى طبيعتها في محافظة مطروح:

وتابع المحافظ: "الأحوال الجوية عادت إلى طبيعتها في محافظة مطروح والمحافظة استعدت بشكل كامل لاستقبال العاصفة دانيال وتم رفع درجة الاستعداد في الحماية المدنية وتوفير معدات شفط المياه للتدخل الفوري في حالة وجود أي ظرف طارئ".