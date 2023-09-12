الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية وآخر تطورات الإعصار دانيال.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن قوة العاصفة دانيال، انخفضت بشكل كبير فور دخولها الأراضي المصرية، وتحولت إلى منخفض جوى أثر سلبًا على مطروح والصحراء الغربية.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء، أن حركة المنخفض الجوى القادم إلى شرق البلاد أدى إلى تأثر محافظات الوجه البحرى وفي اتجاهها إلى الصعيد، ومتوقع استمرارها فى الساعات المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة، وهناك فرص كبيرة لتساقط الأمطار الخفيفة وقد تكون المتوسطة، حتى الاربعاء.

واستكملت: "ستنتهى العاصفة يوم الخميس، ويعود الاستقرار فى الطقس، وستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية".

10 آلاف قتيل

ووصل الإعصار دانيال ،شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية، إضافة إلى بنغازي حيث تم الإعلان عن حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.

وفي تصريح صادم، نقلت وسائل الإعلام الليبية عن وزير الصحة قوله إنه يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10,000 والمفقودين إلى نحو 100,000، كما نقل الإعلام الليبي عن مسؤولين أن القتلى في مدينة درنة جراء الإعصار تجاوز الـ2000 قتيل.

وقال وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، في مقابلة مع قناة "المسار" الليبية إن "عدد المفقودين بالآلاف والمتوقع أن يصل عدد المفقودين إلى نحو 100 ألف شخص"، مؤكدا أن "الأوضاع في مدينة درنة تزداد مأساوية، ولا توجد إحصائيات نهائية لأعداد الضحايا".