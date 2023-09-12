100 مصري ضمن ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ضحايا مصريين حتى الآن في مدينة درنة من المتواجدين داخل ليبيا، مشيرا إلى أن إعصار دانيال المدمر واحد من الأعاصير الكارثية، والتي أثرت بشكل واضح على الجميع، مقدما واجب العزاء للشعب الليبي في ضحاياهم، والتعازي للمصريين في وفاة المصريين المتواجدين في مدينة درنة.

100 مواطن مصري شهداء ضمن ضحايا إعصار دانيال في درنة حتى الآن

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء أن هناك أكثر من 100 مواطن مصري شهداء ضمن ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة حتى الآن.

وتابع أحمد موسى، أن عدد من المصريين مازالوا مفقودين، وهناك ضحايا مصريين من المتواجدين في ليبيا في الفترة الحالية، وتحديدًا في مدينة درنة، خاصة من المصريين الذين كانوا يعملون في ليبيا خلال الفترة الماضية.