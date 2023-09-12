الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس ستاد القاهرة يكشف عدد الجماهير في مباريات الدوري للموسم الجديد (فيديو)

استاد القاهرة
استاد القاهرة

 أكد وليد عبدالوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة، أن الجمهور خلال الفترة الأخيرة ظهر بشكل حضاري، وأصبح هناك وعي جماهيري، وسيكون هناك حضور لـ 10 آلاف متفرج خلال مباريات الدور الأول.

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رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف كواليس زيارة وفد السوبر الإفريقي

 وقال وليد عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم” مساء اليوم الثلاثاء، إن ستاد القاهرة يستضيف لقاءات 5 فرق في الدوري منها الأهلي والزمالك، وزد وفيوتشر.

  الاستاد سيكون في أبهى صوره استعدادًا لخوض لقاءات الدوري:


 وتابع رئيس هيئة ستاد القاهرة، أن الاستاد سيكون في أبهى صوره استعدادًا لخوض لقاءات الدوري العام للموسم الجديد.

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