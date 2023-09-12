رئيس ستاد القاهرة يكشف عدد الجماهير في مباريات الدوري للموسم الجديد (فيديو)

أكد وليد عبدالوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة، أن الجمهور خلال الفترة الأخيرة ظهر بشكل حضاري، وأصبح هناك وعي جماهيري، وسيكون هناك حضور لـ 10 آلاف متفرج خلال مباريات الدور الأول.

وقال وليد عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم” مساء اليوم الثلاثاء، إن ستاد القاهرة يستضيف لقاءات 5 فرق في الدوري منها الأهلي والزمالك، وزد وفيوتشر.

الاستاد سيكون في أبهى صوره استعدادًا لخوض لقاءات الدوري:



وتابع رئيس هيئة ستاد القاهرة، أن الاستاد سيكون في أبهى صوره استعدادًا لخوض لقاءات الدوري العام للموسم الجديد.